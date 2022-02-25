Кадыров: Путин больше всех переживает за Украину и украинцев

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что президент России Владимир Путин больше всех переживает за Украину и украинский народ. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Клянусь, президент России Владимир Владимирович Путин больше всех переживает за Украину и украинский народ. Это я лично слышал, знаю и убежден на 100 процентов, настолько он беспокоится за украинский народ», - сказал Кадыров на видео.

Напомним, что ранее Кадыров собрал в Грозном более десяти тысяч бойцов силовых структур Чечни и заявил, что 70 тысяч человек готовы добровольно сражаться за Россию.