«Завтра будет война, а послезавтра - мясорубка. Поэтому если у них мозги есть - этих разного рода очумевших, пусть принимают решение, садимся за стол. Если Россия в третий раз вот буквально за последние дни подталкивает их и дает согласие, и они уже согласны на условия, которые сегодня предложены Россией, чего мы медлим, люди же гибнут! Это, во-первых», - сказал Лукашенко в субботу. Об этом передает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу главы белорусского государства.

«Ну а завтра, может, и переговоры никому не понадобятся. Может, страна-победитель (вы, наверное, не сомневаетесь, что может произойти) просто разговаривать ни с кем не станет. Поэтому, ну безумцы!» - заявил Лукашенко.

«И, мне кажется, опять же есть силы, которые этот режим (украинский) толкают, толкают, толкают: давайте, не сдавайтесь, сейчас из Афганистана бандиты подъедут, сейчас с Ближнего Востока подкинем. Да и своих ЧВК хватает. Это профессиональные воины, профессиональные убийцы. И если они туда втянутся, вы представьте, что будет в Украине. Поэтому ни России, а тем более нам это опаснее и не нужно», - подчеркнул глава государства.

«Нас же уже все - от Японии до Америки - пытаются пристегнуть к этой войне. Уже нам объявляют санкции. Вроде там и эти - шайка, как Путин сказал, МОКовская (Международный олимпийский комитет) чего-то там заявила, что мы чуть ли не в войне участвуем. Ну, это искали повод. Ясно, что там из-за океана позвонили, сказали, как действовать. Так они и начинают действовать. Но это мы переживем. Главное, чтобы не гибли люди. Близкие нам люди, близкая нам страна», - сказал президент Беларуси.