Трофеи после уничтожения колонны войск РФ на Харьковщине видео
На северо-восточном направлении от Харькова российские военные оставили уцелевшую технику, пишет УНИАН.
Видео с места событий опубликовано на странице Нацгвардии Украины.
«Танкисты ВСУ разбили колонну войск РФ, что заходила на северо-восточном направлении от Харькова. Подразделения спецназначения Нацгвардии получили задание провести доразведку и уничтожение остальных сил противника. Из трофеев - оставили уцелевшую технику», - говорится в сообщении.