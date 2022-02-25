Путин и Пашинян обсудили реализацию трехсторонних договоренностей

Между президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном сегодня состоялся телефонный разговор, во время которого стороны обсудили вопросы обеспечения стабильности и безопасности на армяно-азербайджанской границе, сообщает сайт Кремля в субботу.

В сообщении отмечается, что продолжен обмен мнениями по практическим аспектам реализации договорённостей, закреплённых в трехсторонних заявлениях лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, включая вопросы обеспечения стабильности и безопасности на армяно-азербайджанской границе.

Были затронуты также некоторые актуальные темы двусторонней повестки дня.