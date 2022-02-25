Азербайджан будет бесплатно раздавать бензин в Украине новость дополнена; 21:47
Азербайджанская компания SOCAR в Украине сделала бензин для спецмашин бесплатным. Об этом haqqin.az сообщили в правительственных источниках.
Госнефтекомпания Азербайджана проинструктировала автозаправочные станции в Украине. Согласно инструкции, машины скорой помощи, пожарные машины и другой гуманитарный транспорт бесплатно заправляются на АЗС SOCAR в городах Украины.
В свою очередь, президент Украины Влдимир Зеленский заявил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев пообещал помощь стране нефтепродуктами.