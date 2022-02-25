США поставят Украине еще больше Javelin

Следующий транш помощи Украине будет включать и переносные противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin, заявил высокопоставленный чиновник Пентагона, передает Голос Америки.

Он подтвердил, что США предоставят новый пакет военной помощи Украине "так быстро, как только смогут, он прибудет траншами", как и предыдущие.

Чиновник Пентагона указал, что сопротивление украинцев больше, чем ожидали в России. По оценкам США, более 50% российских войск, которые направлены в Украину, уже внутри страны.