Под контролем армии: в Киеве заявили, что в правительственном квартале все спокойно
Ситуация в правительственном квартале Киева спокойная, президент Украины и Кабмин работают, сообщил народный депутат, член комитета по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский в эфире Прямого.
«В правительственном квартале спокойно, он контролируется нашими вооруженными силами, национальной гвардией», — сказал он.
По его словам, президент Украины Владимир Зеленский работает в своем офисе. «Они не все в одном месте, но все на рабочих местах. Они все на небольшом расстоянии друг от друга, но в тех местах, которые не позволяют врагу каким-то образом планировать физическое уничтожение», — сказал Вениславский.