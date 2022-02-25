Байден заговорил о Третьей мировой войне
Президент США Джо Байден заявил, что альтернативой введению жестких санкций против России было бы начало Третьей мировой войны.
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Президент США Джо Байден заявил, что альтернативой введению жестких санкций против России было бы начало Третьей мировой войны.
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