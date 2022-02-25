Зеленский: Украина будет бороться столько, сколько нужно

«Украина будет бороться против России столько, сколько нужно для освобождения страны». Об этом в ходе вечернего обращения к нации заявил президент страны Владимир Зеленский.

По его словам, Украина дает достойный ответ противнику, и этого все видят.

«Мы даем достойный отпор. Уверен, вы видите это в новостях. И хочу сказать вам только одно: мы будем бороться столько, сколько нужно, чтобы освободить страну. Если дети уже рождаются в укрытиях, даже когда продолжаются обстрелы, то у врага нет ни единого шанса в этой, бесспорно, народной войне», - сказал Зеленский.