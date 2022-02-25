Оппозиция Украины призвала к скорейшим переговорам Киева с Москвой

Украинская партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) выступает за скорейшее начало мирных переговоров между Украиной и Россией. Об этом заявил сопредседатель партии, депутат Верховной рады Украины Юрий Бойко в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

"Мы выступаем за скорейшее проведение переговоров. Причем дали сигналы и публичные, и непубличные - чтобы как можно скорее начались переговоры о том, чтобы завершить этот военный конфликт. ...Мы сделаем все, чтобы эти переговоры начались", - цитрует ТАСС Бойко.

В партии "Оппозиционная платформа" рассчитывают, что за Украиной будет закреплен нейтральный статус.