Народный депутат от «Слуги народа» Федор Вениславский заявил, что идут бои возле Балаклеи, так же «горячо» возле Мелитополя и Мариуполя. Об этом он сказал в эфире канала «Рада».

«На Востоке идут бои возле Балаклеи. Там, где были уничтожены артиллерийские склады в 2014-2015 годах. Также там наши Вооруженные силы дают достойный отпор, противник понес очень ощутимые потери», - отметил Вениславский.

По его словам, так же горячо возле Мелитополя и Мариуполя. «У нас есть информация, что противник пытается со стороны Мелитополя, Бердянска зайти в Мариуполь».