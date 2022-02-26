Афганцы бежали от войны в Украину и снова оказались на войне

Сотни афганцев бежали из своей страны в Украину, после того как к власти пришли талибы. Но их новая мирная жизнь продлилась недолго, пишет BBC.

"Ситуация в Афганистане, когда власть захватили талибы, была лучше, чем то, что я вижу здесь, в Украине. Сейчас мы снова убегаем, но на этот раз навстречу неизвестности", - говорит Хайдар Седдики, 36-летний бывший военный офицер из Афганистана.

Седдики рассказывает, что он проснулся на утреннюю молитву в четверг и обнаружил, что его лагерь беженцев на севере Украины погрузился в хаос из-за новостей о российской военной спецоперации: "Люди начали кричать, а в конце концов власти лагеря открыли двери и велели нам бежать".

Афганцы прошли пешком более 75 км и добрались до города Чернигов, который тоже вскоре стал зоной боевых действий.

По словам Седдики, в таком положении сейчас оказалось около 250 беженцев из Афганистана.