Офис Зеленского: российская армия за день почти не продвинулась

«Сейчас у противника оперативная пауза, взятая благодаря огромным потерям, которые они понесли, пытаясь атаковать позиции защитников Украины». Об этом во время брифинга заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

По его словам, за прошедший день у российской армии почти не было ни одного продвижения.

«Продолжается накопление противника западнее Киева, но мы наносим по нему артиллерийские удары, они несут огромные потери. Мы сбили им темпы и сейчас они не двигаются в сторону Киева, поэтому им очень больно и горько», - сказал он.