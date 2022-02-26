С начала боевых действий в Украине от обстрелов с противоположной стороны погибли пятеро детей, еще 33 получили ранения. Об этом в своем канале в Telegram написала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Прошу Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), Общество Красного Креста обеспечить гуманитарную и медицинскую помощь пострадавшим детям и их семьям в условиях военного состояния в Украине. Ни один ребенок не должен быть жертвой войны", - сказала Денисова.