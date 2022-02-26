Украина отказалась возобновлять соединение с энергосетями России и Беларуси

Министерство энергетики Украины отказалось от присоединения к энергосетям России и Беларуси после завершения работы в изолированном режиме. Об этом сообщил министр энергетики страны Герман Галущенко.

По его словам, автономная работа украинской энергосистемы 24-26 февраля прошла успешно.

«Возвращение энергосистемы Украины в объединенную с Россией и Беларусью сеть после испытаний было запланировано на 27 февраля. В то же время противник откорректировал наши планы. Я планирую обратиться к министрам энергетики европейских стран по поводу содействия в ускорении принятия решения о присоединении украинской энергосистемы к европейской. Технически и технологично мы доказали нашу способность. Политически – слово за правительствами европейских стран», – написал он.