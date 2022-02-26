В Харькове украинские военные взяли в плен российскую разведгруппу, которая пыталась проникнуть на территорию одной из воинских частей, сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии.

Отмечается, что при себе россияне имели стрелковое оружие, снайперские винтовки, дроны для съемки с воздуха, ручные и дымовые гранаты, патроны, тактическое снаряжение, деньги и документы. А также список личного состава ОМОН "Вымпел" Росгвардии Вологодской области РФ, участвующей в оперативно-стратегических учениях "Заслон-2022".