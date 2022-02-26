Украина закрыла пункты пропуска с Россией и Беларусью

Кабинет министров Украины принял решение о временном закрытии пунктов пропуска через государственную границу с Россией и Беларусью. Об этом заявил в ходе брифинга премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Правительство приняло решение о временном закрытии пунктов пропуска через государственную границу с Россией и Беларусью. Граждане Украины, которые сейчас находятся на территории этих стран и хотят вернуться домой, смогут въехать в Украину без препятствий».

Он также отметил, что Украина призывает всех граждан вернуться домой и доказать, что они не на стороне противника.