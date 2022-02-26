В Чехии планируют заблокировать сайт Sputnik
Национальный центр кибернетических операций Чехии предложил операторам сети интернет заблокировать сайт cz.sputniknews.com в качестве реакции на военную операцию России в Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на сетевое издание Lupa.
Согласно данным издания, национальный центр кибернетических операций Чехии просит операторов заблокировать 22 сайта, отражающих российский взгляд на события в Украине. Среди них и Sputnik.
Накануне администратор чешского национального домена CZ NIC уже заблокировал восемь сайтов.