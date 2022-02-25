МИД: более 700 азербайджанцев эвакуированы из Украины

В связи с ситуацией в Украине более 700 азербайджанцев уехали в соседние страны. Об этом заявило Министерство иностранных дел Азербайджана.

«За последние два дня около 500 граждан Азербайджана въехали на территорию Молдовы по суше через погранично-пропускные пункты «Окница» и «Паланка». 50 граждан вернулись в Азербайджан по воздуху с территории Румынии.

Отмечается, что через погранично-пропускные пункты Украины с Польшей по суше прошли еще 190 граждан Азербайджана.

«В связи с ситуацией в Украине мы рекомендуем гражданам Азербайджана держаться подальше от военных объектов, оставаться дома или в безопасном месте, избегать поездок», - отмечается в заявлении ведомства.