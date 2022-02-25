МИД: более 700 азербайджанцев эвакуированы из Украины
В связи с ситуацией в Украине более 700 азербайджанцев уехали в соседние страны. Об этом заявило Министерство иностранных дел Азербайджана.
«За последние два дня около 500 граждан Азербайджана въехали на территорию Молдовы по суше через погранично-пропускные пункты «Окница» и «Паланка». 50 граждан вернулись в Азербайджан по воздуху с территории Румынии.
Отмечается, что через погранично-пропускные пункты Украины с Польшей по суше прошли еще 190 граждан Азербайджана.
«В связи с ситуацией в Украине мы рекомендуем гражданам Азербайджана держаться подальше от военных объектов, оставаться дома или в безопасном месте, избегать поездок», - отмечается в заявлении ведомства.
В связи с особыми обстоятельствами граждане Азербайджана могут связаться с посольством Азербайджанской Республики в Киеве по телефону (+380 73) 5050000 и по электронной почте [email protected]
По телефону (+38057) 7000531 с консульством в Харькове и почте [email protected] они могут получить дополнительную информацию.