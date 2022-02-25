Венгрия готова стать площадкой для переговоров России и Украины

Венгрия предложила России и Украине провести мирные переговоры о прекращении конфликта в Будапеште, сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, прибывший в Нью-Йорк для консультаций с представителями ООН о путях урегулирования ситуации в Украине.

"Венгрия хочет мира. Именно поэтому мы работаем, именно поэтому я веду переговоры с представителями правительств России и Украины о начале прямых переговоров в Будапеште. Как соседняя страна мы должны сыграть ключевую роль в этой ситуации", - написал Сийярто на своей странице в Facebook.

Он отметил, что хотел бы заручиться поддержкой своей инициативы в штаб-квартире Объединенных Наций. "Я также попрошу помощи у лидеров ООН здесь, в Нью-Йорке, сегодня", - сообщил венгерский министр, добавив, что провел встречу с председателем 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Абдуллой Шахидом.

"В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке напряженная атмосфера, и война здесь не кажется такой уж далекой, как можно было бы подумать из-за расстояния", - добавил он.