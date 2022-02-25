Президенты РФ и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев обсудили по телефону военную операцию в Украине, сообщила в субботу пресс-служба Кремля по итогам беседы лидеров.

"Обсуждено… развитие ситуации в связи с проведением Россией специальной военной операции на Украине", - говорится, в частности, в сообщении.

Кроме того, как заявили в пресс-службе, в продолжение состоявшихся 22 февраля в Москве российско-азербайджанских переговоров на высшем уровне Владимир Путин и Ильхам Алиев в телефонном разговоре обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов двусторонней и региональной повестки дня.

Ранее в субботу президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что лидеры Азербайджана и Турции предложили организовать переговоры с РФ.