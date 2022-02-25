Эйнулла Фатуллаев, Харьков 00:18

Жизнь остановилась в Харькове. Улицы пустынны, магазины закрыты, люди укрываются в подвалах и метро. Полностью ограничены возможности получения точной информации о происходящем на фронте. Приходится следить за фронтовой сводкой вокруг Харькова по траектории артиллерийских обстрелов города. Российская армия упорно наступает, а украинская отчаянно сопротивляется. Но складывается впечатление, что российская армия вымещает злость за неудачи на многострадальном населении Харькова. Похоже, харьковчанам со времен Второй мировой войны еще не приходилось демонстрировать такую стойкость. Вопреки заверениям российского правительства российская армия обстреливает и жилые комплексы города-героя, который дважды освобождали от фашистов.

«Фашисты!» - самое распространенное обвинение в сегодняшнем Харькове. Но озлобленные харьковчане, которые четвертое утро встречают под российскими бомбами, не покидают свой город. И не только те, кому некуда бежать. А их большинство. И мы – двое азербайджанских журналистов оказались среди тех, кому больше некуда идти. Позади - Донбасс, который полыхает огнем. Впереди – Киев, охваченный уличными боями. Западнее двадцатикилометровые пробки на границе с Польшей. И бои на границе с Молдовой. Да еще – страна Батьки, которая обещает Украине кровавое месиво. Но мы нашли приют в подвале некогда фешенебельного городского отеля Villa 4-rooms, в котором в годы прошлой войны располагалось харьковское отделение немецкого гестапо. «Ура! Немцы помогут нам с оружием. Шольц выступил с заявлением!» - радуется один из обитателей харьковского подземелья, в прошлом советник губернатора области (из соображений безопасности не стану раскрывать имен, ведь город все еще может оказаться в руках наступающей российской армии). Злая насмешка судьбы: русские нападают на Харьков, а внуки советских людей получают помощь от миролюбивой Германии. Вся наша жизнь состоит из обитания в подвале отеля, коротких завтраков и долгих прений с харьковчанами о перипетиях мировой политики. Но и солдатам надо спать и отдыхать. И когда смолкают пушки и автоматы, мы выходим на улицы обезлюдевшего города. В Харькове нехватка топлива, продовольствия, на всех улицах запах гари… Дымовая завеса над районами бомбежек.

«Надо поехать к памятнику Солдату-освободителю. Это символично в сегодняшнем Харькове», - предложил я Андрею, местному бизнесмену, который со своей супругой и 3-летней дочкой ютится с нами. Он, как и сотни тысяч жителей города, отказался покидать город. Проезжаем мимо харьковского военного училища. Во дворе учебного заведения стоят храбрые юные курсанты с автоматами. Как же они похожи на тех юных смельчаков-юнкеров, что обороняли Петроград от большевистской напасти. И они рвутся в бой, навязанный Украине. Вот мы и стоим у памятника Солдату-освободителю. Но в руках у него уже не красный флаг, а двухцветный украинский, прозванный «бандеровским» в России. Но, как и в 1943 году, в городе неожиданно звучит воздушная тревога. А это означает, что нам пора укрыться от российской авиации и артиллерии… Парадоксально, могущественная российская армия, взявшая в кольцо Харьков, так и не может приблизиться к городу. Украинцы разбивают одну российскую колонну за другой. И вмиг по соцсетям разлетаются фотографии и видео вдребезги расколошмаченных российских войск.