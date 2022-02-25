Кличко назвал число погибших в Киеве украинцев

«С начала атаки России на Украину в Киеве погибли 14 военных и бойцов теробороны и 6 гражданских лиц, ранен 71 человек, из них – 25 гражданских». Об этом в своем видеообращении заявил мэр столицы Украины Виталий Кличко.

Он отметил, что ситуация в столице остается сложной и напряженной.

«Противник не прорвался в город, но здесь орудуют диверсионные группы. Военные, правоохранители и тероборона обнаруживают и обезвреживают диверсантов. Сегодня были столкновения и перестрелки», - добавил Кличко.