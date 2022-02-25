В Киеве заявили о втором сбитом Ил-76 с российскими десантниками

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины уничтожили 18 единиц авиационной техники российских войск. Об этом 26 февраля в Facebook проинформировало командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

В сообщении говорится, что в течение суток российские войска потеряли три Су-30СМ, 11 вертолетов, два Су-25, два ИЛ-76МД, колонну техники и эшелон с горючим.

Командование Воздушных сил отмечает, что во втором сбитом военно-транспортном Ил-76, так же как и в первом, были десантники.

В ВСУ рассказали, что российскую технику уничтожали истребители Су-27, боевые расчеты зенитных ракетных комплексов С-300 и "Бук-М-1". Фронтовой бомбардировщик украинских Воздушных сил Су-24М одним заходом разгромил колонну из 20 единиц военной техники, отметили в ВСУ.

Украинские военные также рассказали о молниеносной отработке цели беспилотником Bayraktar TB2, он "уничтожил целый железнодорожный эшелон с горюче-смазочными материалами".