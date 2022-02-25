МИД РФ: контакты России и Евросоюза официально не разорваны

Контакты России и Евросоюза официально не разорваны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

"Официально они у нас не разорваны. Мы получили решение относительно Совета Европы, но это не национальное качество, а организация, где мы больше не находимся", - сказала Захарова, отвечая на соответствующий вопрос, ее слова приводит ТАСС.

Комитет министров Совета Европы в пятницу принял решение о немедленной приостановке права представительства России в самом комитете и в Парламентской ассамблее Совета Европы.