Румыния примет граждан Азербайджана, желающих покинуть Украину

Румыния готова принять граждан Азербайджана, желающих покинуть Украину в связи с ситуацией в этой стране, говорится в сообщении МИД Азербайджана.

«Граждане Азербайджанской Республики, которые столкнулись с серьезной опасностью, могут покинуть территорию Украины и отправиться в Румынию в следующем порядке:

- Граждане Азербайджана могут въехать на территорию Румынии через пограничные пункты между двумя странами – «Хальмеу», «Сигету», «Мармацией» и «Сирет».

- Граждане, прибывающие в Республику Молдова из Украины, могут въехать в Румынию через пограничные пункты «Стынка», «Скулень», «Албита», «Оанча», «Галац» и «Исакча» между Молдовой и Румынией.

- Принимая во внимание тот факт, что граждане Азербайджанской Республики покидают территорию Украины в связи с конфликтом, румынская сторона временно отменила визовый режим для транзита через территорию страны. При этом граждане Азербайджана должны предъявить проездной документ (паспорт или свидетельство на возвращение) на пограничном пункте пропуска.

- Румынская сторона не будет в обязательном порядке требовать COVID-паспорт и отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 от граждан Азербайджанской Республики, желающих пересечь сухопутную границу.