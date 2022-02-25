Румыния примет граждан Азербайджана, желающих покинуть Украину
Румыния готова принять граждан Азербайджана, желающих покинуть Украину в связи с ситуацией в этой стране, говорится в сообщении МИД Азербайджана.
«Граждане Азербайджанской Республики, которые столкнулись с серьезной опасностью, могут покинуть территорию Украины и отправиться в Румынию в следующем порядке:
- Граждане Азербайджана могут въехать на территорию Румынии через пограничные пункты между двумя странами – «Хальмеу», «Сигету», «Мармацией» и «Сирет».
- Граждане, прибывающие в Республику Молдова из Украины, могут въехать в Румынию через пограничные пункты «Стынка», «Скулень», «Албита», «Оанча», «Галац» и «Исакча» между Молдовой и Румынией.
- Принимая во внимание тот факт, что граждане Азербайджанской Республики покидают территорию Украины в связи с конфликтом, румынская сторона временно отменила визовый режим для транзита через территорию страны. При этом граждане Азербайджана должны предъявить проездной документ (паспорт или свидетельство на возвращение) на пограничном пункте пропуска.
- Румынская сторона не будет в обязательном порядке требовать COVID-паспорт и отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 от граждан Азербайджанской Республики, желающих пересечь сухопутную границу.
В связи с возникшими вопросами граждане могут связаться с посольством Азербайджанской Республики в Румынии по телефонам +407 487 77744, +407 409 90079 и по электронной почте [email protected]
Как известно, по ранее полученной информации, азербайджанские граждане могут выезжать из Украины в направлении Молдовы, Польши, Словакии и Венгрии.
Министерство иностранных дел еще раз обращается к гражданам Азербайджанской Республики, постоянно и временно проживающим в Украине, посетившим страну с туристическими или образовательными целями, с просьбой держаться подальше от мест скопления воинских частей и объектов, оставаться дома или в безопасном месте и воздержаться от поездок.
В связи с особыми случаями наши граждане могут получить информацию, обратившись в Посольство Азербайджанской Республики в Киеве по телефону (+380 73) 5050000 и по электронной почте [email protected], в Почетное консульство в Харькове по телефону (+38057) 7000531 и по электронной почте [email protected]
В зависимости от развития ситуации гражданам будет предоставлена дополнительная информация.