Успешная оборона и сдерживание украинской армией уже третий день российского вторжения могло вызвать определенное недоумение у постороннего читателя, считает издание The Economist.

В материале издания отмечается, что расходы Украины на военную сферу меньше, чем даже у города-государства Сингапур. Однако несмотря на это войска украинской армии оказали серьезное сопротивление наступлению России на севере и востоке.

Отмечено, что можно было бы ожидать односторонних боевых действий, но, несмотря на многочисленность и преимущество в вооружении РФ, украинские войска за сутки нанесли России больше потерь, чем за восемь лет ее действий в Сирии.