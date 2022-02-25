Франция пообещала Украине больше оружия

Вслед за Германией и Нидерландами о своих планах военной помощи Украине заявила и Франция. В администрации президента Макрона сообщили о готовящейся отправке в Киев оборонительных вооружений и топлива, передает BBC.

Елисейский дворец также пообещал принять меры против "российских СМИ и влиятельных лиц", распространяющих дезинформацию о причинах и ходе боевых действий в Украине.

В воскресенье министры иностранных дел ЕС встретятся, чтобы согласовать новый общеевропейский пакет помощи украинским вооруженным силам.