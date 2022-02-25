Кадыров опроверг слухи об уничтожении чеченских военных в Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг информацию об уничтожении в Украине группы чеченских военнослужащих. Соответствующее заявление он сделал в своем Телеграм-канале.

Кадыров опубликовал видео, где разговаривает по телефону с командиром полка «Север» Магомедом Тушаевым и командиром ОМОН «Ахмат-Грозный» Азором Бисаевым, о гибели которых ранее сообщали украинские СМИ.

«Пропаганда работает в режиме «фейк». Нам не привыкать. В этот раз распущена дезинформация, что в глубине Украины уничтожена группа чеченских военнослужащих и среди прочих уничтоженных командир 141-го специального моторизованного полка войск национальной гвардии России имени Ахмата-Хаджи Кадырова Магомед Тушаев, а также командир ОМОН «Ахмат-Грозный» УФСВНГ РФ по ЧР Анзор Бисаев. Я связался с парнями. Они живее всех живых, и тем более живее тех, кто с дивана строчит фейки», - написал Рамзан Кадыров.