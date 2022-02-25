Все российские банки, которые уже попали под международные санкции, а при необходимости и другие российские банки будут отключены от SWIFT, заявила пресс-служба кабмина Германии по итогам переговоров западных лидеров, которые прошли в субботу вечером, сообщает РИА Новости.

"Все российские банки, которые уже попали под санкции международного сообщества, а при необходимости и другие российские банки будут исключены из международной платежной системы SWIFT. Это направлено на то, чтобы изолировать эти учреждения от международных финансовых потоков, что значительно ограничит их глобальную деятельность", - говорится в сообщении.

Кроме того, западные страны решили ограничить возможности Банка России по поддержке курса рубля международными финансовыми операциями. Также будет ликвидирована возможность для состоятельных россиян получить европейское гражданство в обмен на инвестиции. Евросоюз вместе со своими партнерами также намерен лишить российских "олигархов" возможности использовать свои международные финансовые активы, заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

В случае отказа России прекратить военную операцию в Украине могут быть приняты дополнительные санкции, добавили в немецком минфине.