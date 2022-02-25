Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз заморозит активы Центрального банка России и запретит российским бизнесменам использовать свои активы на рынках сообщества.

«Мы будем работать над тем, чтобы запретить российским олигархам использовать свои финансовые активы на наших рынках», - добавила глава Еврокомиссии.

США, Евросоюз, Великобритания и Канада также опубликовали совместное заявление, в котором сообщили, что договорились ввести ограничительные меры в отношении Центробанка России.

«Мы договорились ввести ограничительные меры, которые не позволят Центробанку России использовать свои международные резервы таким образом, чтобы подорвать эффективность наших санкций», - говорится в заявлении.