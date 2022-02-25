"Наши лидеры решили последовать иранской модели и лишить доступа к SWIFT ключевые попавшие под санкции банки РФ. ЕС имплементирует постановление, которое исключит находящиеся под санкциями российские банки из международной платежной сети SWIFT, фактически закрыв им доступ к важнейшей мировой финансовой системе", - сказал он.

Страны Запада решили применить "иранскую модель" в отношении России и отключить ее "основные попавшие под санкции банки" от международной межбанковской системы SWIFT. ТАСС сообщает, что об этом заявил в субботу журналистам представитель вашингтонской администрации высокого ранга на спецбрифинге, посвященном антироссийским санкциям.

Президент США Джо Байден распорядился ввести в предстоящие дни "полные блокирующие санкции" против Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), сообщил американский чиновник. "Вчера (в пятницу) президент также поручил министру финансов США в ближайшие дни ввести полные блокирующие санкции в отношении Российского фонда прямых инвестиций. Это государственная финансовая структура, которая функционирует как суверенный фонд национального благосостояния и привлекает капитал в российскую экономику, в быстрорастущие и высокотехнологичные сектора", - сказал чиновник.

По его утверждению, "санкции против этой структуры еще больше ограничат стратегические амбиции президента РФ Владимира Путина по расширению набора средств войны и репрессий".

США и другие западные страны намерены коллективно ввести санкции против ЦБ РФ, чтобы он не смог использовать свои резервы для поддержки рубля, заявил американский чиновник.

"Другая задача - подорвать возможности Центробанка России по защите рубля. ...Мы привержены идее ввести меры против Центробанка, который является самой важной финансовой организацией в России, - сказал чиновник. - Мы планируем коллективно ввести меры, чтобы Россия не могла задействовать резервы Центробанка для поддержки своей валюты, чтобы подорвать эффект наших санкций".

Список банков РФ, отключенных от SWIFT, будет окончательно подготовлен ЕС, поскольку система базируется в Бельгии. Запад распространит свои санкции на все $630 млрд валютных резервов ЦБ РФ.