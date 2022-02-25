Каким может быть штурм Киева? Версия британского генерала

По мнению генерала, российские танки наверняка направятся к президентскому дворцу, встретив по дороге жесткое сопротивление со стороны не только украинских военных, но и обычных горожан. В центр Киева российской технике придется прорываться с боем, что наверняка приведет к значительным разрушениям в городе и гибели мирных жителей.

Наступление российских войск на Киев уже затянулось из-за довольно успешной обороны вооруженных сил страны и проблем россиян с логистикой. Но возможно, что в воскресенье Россия сгруппирует свои силы на окраинах Киева и попытается взять город. BBC пишет, что такое мнение в эфире телеканала Sky высказал отставной британский генерал Ричард Барронз.

ВСУ может попытаться задержать россиян на подъездах к украинской столице с северо-запада, но тогда украинские части станут легкой мишенью для ракетных и авиаударов противника.

Другой вариант - пропустить российские танки в центр, не оказывая им активного сопротивления (что позволит избежать значительных жертв и разрушений), и навалиться на противника уже в центре, где ему будет сложнее координировать свои силы.

Генерал уверен, что взять Киев, не превратив при этом в руины значительную часть города, вряд ли возможно. И это должны прекрасно понимать в российском командовании.

Еще одна возможная стратегия Украины - нанести удар в тыл россиянам, подорвав их коммуникации и систему снабжения, поскольку все необходимое для продолжения боев нападающим подвозят из-за границы, от которой техника на 200 км.

По мнению военного, по-другому обстоят дела на восточном фронте. В Кремле, по всей видимости, рассчитывали, что восточные области, населенные преимущественно русскоговорящими гражданами Украины, не станут оказывать особого сопротивления российским войскам и примут их как освободителей, открыв коридор к Черному морю. Однако в Москве просчитались, считает Барронз, и на востоке продвижение россиян забуксовало.