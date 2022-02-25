Эйнулла Фатуллаев, Харьков 04:52

В Украине произошло не только столкновение двух цивилизаций и ценностных систем, образно говоря нового Средневековья с воспетой еще древними, но свободолюбивыми греками полиархией, но и двух антагонистических военных методологий. В Украине ветхая советская «жуковская» нахрапистая стратегия битвы за Днепр столкнулась с западной моделью войны пятого поколения. Почти тоже самое произошло и два года назад во время второй карабахской войны, когда армянская военщина пошла на турецкие байрактары с металлической рухлядью, доставшейся в наследство армянской революционной демократии от российских сателлитов образца 1990-х годов. А в Украине - противостояние списанного советского танка с Javelin, ручным противотанковым ракетным комплексом или состязание допотопной рации из музея военного искусства маршала Жукова с глобальным спутниковым интернетом Илона Маска – «Starlink».

Украинские военные стратеги из школы инструкторов НАТО разработали блестящую войсковую операцию. На первый взгляд беспрепятственно наступающая российская армия на самом деле стала попадать в ловушки мобильных групп украинской армии. Иллюзорное впечатление – вроде бы украинской армии нет, но на полях сражений осталась подбитая боевая техника и тела русских солдат. Более того, в самом Донбассе мощная группировка российской армии встретила ожесточенное сопротивление хорошо подготовленных и выученных украинских подразделений. Тупая коса нашла на твердый камень, результат налицо: на четвертый день ожесточенной войны российским войскам удалось продвинуться всего лишь на 6 км вглубь Донбасса. И все основные города Донбасса все еще под контролем украинской армии. Более того, на третий день войны в результате хорошо подготовленной контрнаступательной операции, украинцам удалось уничтожить и выбить российские подразделения из всех основных городов – Николаевска, Херсона… А ведь в первый день военных действий нам нарисовали впечатлительную картинку легкого блицкрига. Полностью потерпела крах и примененная Россией еще в 2014 году тактика внедрения в тыл противника РДГ (разведывательно-диверсионных групп). Украинская военная контрразведка довольно легко вычислила ячейки диверсионных отрядов, по всей видимости созданных еще задолго до войны. К тому же, накануне украинские власти приняли решение о введении круглосуточного комендантского часа. Киев обезлюдел. Случайный прохожий по улицам столицы во время режима ЧП будет воспринят украинскими властями в качестве диверсанта и расстрелян без предупреждения. Таким образом, диверсанты потеряли возможность потеряться в гуще. А регулярную российскую армию – обездоленных 18-летних призывников остановили в 25 км от Киева в городе Васильково. Те же неудачи и в восточном направлении – прошлой ночью отбита еще одна попытка наступления на Харьков.

Потерпев сокрушительную военную неудачу в войне с профессиональными украинскими войсками и широким фронтом народного ополчения, российские войска попросту устроили бойню. Прицельным огнем из реактивных систем залпового огня Град и артиллерии ведется обстрел крупнейших городов. Много жертв среди гражданского населения: погибают дети, старики, женщины… Каждый день войны наносит сокрушающий удар по реноме могущественной армии Евразии. Украина может стать трясиной для Москвы, в которой русские солдаты могут надолго увязнуть. Можно представить политические издержки «украинского похода», что может вызвать серьезные внутриполитические проблемы в самой России. Но даже если оставить в сторону глобальные политические последствия, как российское командование собирается обеспечивать продовольствием и боеприпасами свои войска, раскинутые по всей территории самой большой страны Европы?! Сворачивать поздно и надо выйти из ловушки с лицом, сохранив достоинство. Но как?! Уже сегодня становится ясно, что России не удастся так легко и быстро взять под полный контроль Киев. Но допустим, что Москва выберет трясину и все же удастся подавить сопротивление, ликвидировав «бандеровскую верхушку» и зачистив политическое поле. Как Москва собирается в долгосрочном плане управлять столицей геополитической революции? Надо усмирить миллионы непокорных и протестных людей. Но как? Ввести расстрелы и построить большой ГУЛАГ? Неужели в России рассчитывают добиться усмирения абсолютно европейской, свободной и пассионарной страны в то время, как на наших глазах вооруженные самой передовой технологией Соединенные Штаты потерпели полное фиаско в установлении демократических режимов в таких феодальных и средневековых странах, как Ирак и Афганистан?!