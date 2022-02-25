Под Мариуполем погибли 10 греков. Посла России вызвали в МИД Греции

Военные действия в Украине привели к гибели мирных жителей третьих стран. "Десять невинных гражданских лиц - этнических греков - сегодня были убиты в результате ударов российской авиации вблизи Мариуполя". Об этом написал премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в своем Twitter.

По сведениям Reuters, инцидент произошел в районе сел Бугас и Сартана в Донецкой области. Глава греческого правительства назвал трагедию "недопустимым актом нападения России" на мирных жителей. Консульство Греции в Мариуполе остается открытым для оказания помощи, отметил он.

Также МИД Греции высказал резкий протест послу России в Афинах и вызвал его на 28 февраля в министерство.