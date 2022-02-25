Google прекратил монетизацию российских государственных СМИ
Корпорация Google приняла решение приостановить монетизацию государственных СМИ России. Об этом сообщило в воскресенье Reuters.
По данным агентства, компания заявила, что временно запрещает российским СМИ, финансируемым государством, размещать рекламу на своих сервисах.
Ранее видеохостинг YouTube подтвердил, что заблокировал монетизацию ряда российских каналов в связи с военной операцией, которую проводят ВС РФ в Украины. До этого монетизацию российским СМИ запретила компания Meta, которой принадлежат соцсети Facebook и Instagram.