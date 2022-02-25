В Киеве снаряд попал в хранилище радиоактивных отходов

В ночь на 27 февраля в результате обстрела Киева вооруженными силами России снаряды попали в пункт хранения радиоактивных отходов государственного специализированного предприятия «Объединение Радон», сообщает пресс-служба Государственной инспекции ядерного регулирования Украины.

«По состоянию на 27 февраля 2022 года 01:20 по киевскому времени в результате массовой бомбардировки Киева всеми доступными в Российской Федерации видами зенитного и ракетного вооружения снаряды попали в пункт хранения радиоактивных отходов киевского филиала «Объединение Радон». Об этом по телефону сообщил персонал предприятия, который находится в укрытии в результате продолжающегося массового обстрела. Отсутствует возможность оценки масштаба разрушений», - цитирует Интерфакс-Украина сообщение.

В инспекции уточняют, что «оценка радиационной обстановки будет произведена переносными приборами после завершения обстрелов».

По предварительным данным, угрозы населению нет.