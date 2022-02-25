SWIFT заявляет о готовности отключить российские банки

Международная межбанковская система SWIFT готова выполнить решение западных стран об отключении от нее ряда российских банков после получения соответствующего распоряжения. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление компании.



«Мы взаимодействуем с европейскими властями, чтобы изучить подробности об организациях, на которые будут распространяться новые меры, и мы готовимся выполнить юридические инструкции», - цитирует Интерфакс заявление SWIFT.

Ранее США, ЕС, Франция, Германия, Италия, Британия и Канада в совместном заявлении объявили, что договорились об отключении отдельных российских банков, попавших под западные санкции, от системы SWIFT. Помимо отключения от SWIFT, западные страны объявили о «парализации активов» ЦБ России и заморозке активов представителей российских элит и их семей, отмене системы «золотых паспортов».