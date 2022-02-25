Войска РФ бьют высокоточным оружием, используя крылатые ракеты Минобороны
Вооруженные силы России в субботу ударили высокоточным оружием, используя крылатые ракеты воздушного и морского базирования, по военной инфраструктуре Украины. Об этом сообщил журналистам в воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, пишет ТАСС.
«26 февраля Вооруженные силы Российской Федерации нанесли еще один удар высокоточным оружием большой дальности с использованием крылатых ракет воздушного и морского базирования по объектам военной инфраструктуры Украины», - сказал он.
ВС РФ уничтожили 975 объектов военной инфраструктуры Украины, среди них 23 пункта управления, 31 зенитный ракетный комплекс ПВО С-300, сообщило Минобороны РФ. По его данным, ВС РФ уничтожили 28 самолетов на земле, 39 реактивных систем залпового огня, 86 орудий полевой артиллерии и минометов ВСУ Украины. ВС РФ ударили высокоточным оружием, используя крылатые ракеты воздушного и морского базирования, по военной инфраструктуре Украины.
Войска «ЛНР» при огневой поддержке ВС РФ установили контроль над населенными пунктами Новоахтырка, Смоляниново, Станично-Луганское. Группировка войск «ЛНР» с начала операции продвинулась на 52 км, сообщает МО РФ.