Вооруженные силы России в субботу ударили высокоточным оружием, используя крылатые ракеты воздушного и морского базирования, по военной инфраструктуре Украины. Об этом сообщил журналистам в воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, пишет ТАСС.

«26 февраля Вооруженные силы Российской Федерации нанесли еще один удар высокоточным оружием большой дальности с использованием крылатых ракет воздушного и морского базирования по объектам военной инфраструктуры Украины», - сказал он.