Министр обороны Украины: «Впереди еще много испытаний»

С момента начала войны в Украине прошло три дня, за которые украинская армия продемонстрировала силу и показала, что нигде в Европе такой больше нет, говорится в обращении министра обороны страны Алексея Резникова к украинцам, передает РБК-Украина.

Глава Минобороны отметил героизм, храбрость и отвагу украинских защитников: "Я вижу героическую армию, победоносную гвардию, бесстрашных пограничников, самоотверженных спасателей, надежных полицейских, неутомимых ангелов-медиков. Всех, кто исполняет свой долг. Я вижу тысячи и тысячи граждан, взявших в руки оружие, встали в ряды территориальной обороны и бьются".

"Впереди еще много испытаний. Но в нашу победу теперь верим не только мы... С каждым часом все больше людей осознает, что нигде в Европе нет такой армии. Нигде. И без этой армии и нашего народа Европа никогда не будет в безопасности. Без нас Европы просто не будет", - подчеркивает Резников.