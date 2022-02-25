«В столице диверсионно-разведывательная группа расстреляла семью с тремя детьми, взрослые и один ребенок погибли». Об этом сообщил секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко в Facebook.

«Ее звали Полина. Она училась в 4-м классе школы №24 Киева. Сегодня утром (26 февраля – ред.) на Телиги ее и родителей расстреляла российская ДРГ. Родители и Полина погибли. Еще одна девочка в реанимации КГКБ № 17, а мальчик – в Охматдете», - написал В.Бондаренко.