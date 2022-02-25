Пентагон: Россия не ожидала такого сильного отпора украинцев

Российские войска в ходе военной операции в Украине столкнулись с более сильным, чем ожидали, сопротивлением украинской стороны. Об этом заявил высокопоставленный представитель Министерства обороны США, передает Дойче велле.

В Пентагоне считают, что Россия пока не достигла превосходства в воздухе. Украинские средства противовоздушной обороны, в том числе авиация, продолжают действовать, блокируя доступ российским воздушным судам в различных районах страны, указали в американском военном ведомстве.

По оценке Пентагона, на украинской территории присутствует более 50 процентов российских сил, стягивавшихся к границам Украины на протяжении последних месяцев

По данным американского военного ведомства, самое жесткое сопротивление украинская армия оказала на севере.