И Финляндия закрывает свое небо для российских самолетов

Финляндия присоединилась к странам, которые закрывают свое воздушное пространство для российских самолетов в ответ на войну РФ против Украины. Об этом 27 сообщил министр транспорта и коммуникаций Тимо Харакка.

"Финляндия готовит закрытие воздушного пространства для российских самолетов", - написал он в своем Twitter, не указав, когда ожидать финального решения и с какой даты запрет вступит в силу.