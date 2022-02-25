Российская делегация уже прибыла в Беларусь на переговоры с украинцами, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, в состав делегации вошли представители МИД, Минобороны и других ведомств, включая администрацию президента, пишет РИА Новости.

"Будем готовы начать эти переговоры в Гомеле", — сказал пресс-секретарь.

В МИД Беларуси в разговоре с РИА Новости сообщили, что Минск подготовил все необходимое для переговоров в Гомеле и занимается обеспечением "протокольных вопросов".

При этом из заявлений Москвы и Минска неясно, согласились ли на переговоры в Киеве.