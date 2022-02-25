Зеленский: Украина создает иностранный легион теробороны

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о формировании нового подразделения - Интернационального легиона территориальной обороны Украины, который будет комплектоваться из иностранцев, которые хотят принять участие в отражении российской агрессии.

"Всем иностранцам... руководство Украины предлагает приехать в наше государство и пополнить ряды Сил территориальной обороны. Из иностранцев формируется отдельное подразделение – Интернациональный легион территориальной обороны Украины. Это будет ключевым свидетельством вашей поддержки для нашей страны", - говорится в обращении Зеленского к гражданам иностранных государств, стремящихся помочь Украине, его цитирует Интерфакс-Украина.

В обращении отмечается, что украинцам хватает мужества защищать свою Родину, "однако это не просто вторжение России в Украину, это начало войны против Европы… против простых прав человека в Европе, против всех правил сосуществования на континенте".

"...Согласно Положению о прохождении военной службы в Вооруженных силах иностранцами и лицами без гражданства, утвержденным указом президента Украины от 10 июня 2016 года №248, иностранцы вправе вступить в ВСУ на военную службу по контракту в добровольном порядке, в том числе в ряды Сил территориальной обороны ВСУ", - проинформировал Зеленский.