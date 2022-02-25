Президент Украины выступил на очередном брифинге.

Лидер Украины обратился к белорусам и пожелал стране «снова стать доброй и безопасной».

Зеленский заявил, что знает о предложении начать переговоры в Беларуси: «Киев согласился бы на переговоры в Беларуси, если бы с ее стороны не было боевых действий».

Президент Украины отметил, что площадкой для переговоров могут быть другие города, но не в Беларуси: «Варшава, Стамбул, Баку - эти города мы предложили России для ведения переговоров. Да и любой другой город, откуда не летят ракеты в Украину».