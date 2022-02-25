В Минске заявили, что белорусских военных в Украину не отправляли

В Министерстве обороны Беларуси в воскресенье опровергли сообщения об отправке военнослужащих белорусской армии в Украину.

«Военнослужащие 120-й отдельной механизированной бригады, вопреки всем фейкам от экстремистских телеграм-каналов об отправке их в Украину, активно принимают участие в республиканском референдуме по изменениям и дополнениям в Конституцию», - говорится в сообщении белорусского Минобороны, которое цитирует Интерфакс.

В телеграм-канале ведомства опубликованы фотографии военнослужащих, голосующих на референдуме по изменению Конституции страны.