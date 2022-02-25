Украинские железнодорожники вывезли 23 вагона-цистерны с горючим из Василькова

Укрзализныця (украинские железные дороги) вывезла 23 вагона-цистерны горючего с нефтебазы в Василькове после ракетного обстрела российскими войсками города в ночь на 27 февраля. Сейчас угрозы населению из-за пожара нет. Об этом сообщает Укрзализныця в Telegram.

"Укрзализныця вывезла 23 вагона-цистерны горючего с нефтебазы в Василькове, которая подверглась ракетным ударам врага. Железнодорожники оперативно отреагировали на ситуацию и спасли сверхважное горючее для обороны нашей страны", - говорится в сообщении.