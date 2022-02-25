Кремль: Киев сам выбрал Гомель как место для переговоров

Гомель как место переговоров с Россией был выбран украинской стороной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев против переговоров в Беларуси.

"Город Гомель был предложен украинской стороной - именно украинской стороной - как место для переговоров. Как мы уже говорили, российская делегация готова к этим переговорам на месте", - заявил представитель Кремля.

При этом Москва предупредила украинскую сторону, что "на этот раз мероприятия, предусмотренные ходом ведения военной операции, приостанавливаться не будут - так, как было сделано вчера", добавил Песков.