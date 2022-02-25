Лукашенко подтвердил ракетные удары по Украине с территории Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил, что с территории Беларуси были запущены ракеты по позициям в Украине, но это был вынужденный шаг. Его цитирует БелТА.

По словам Лукашенко, на украинской стороне в нескольких километрах от границы с Беларусью были развернуты ракетные дивизионы, «готовые в течение минут нанести удар по российским позициям».

Он добавил, что в Украине «нет ни одного белорусского солдата, ни одного патрона».